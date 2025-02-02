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На загрязнение мазутом обследовали более 6,6 тыс. кв. км Черного моря
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

На загрязнение мазутом обследовали более 6,6 тыс. кв. км Черного моря

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 10:58 02.02.2025

Специалисты обследовали 6,6 тыс. кв. км акватории Черного моря на загрязнение мазутом, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В акватории Черного моря обследовано свыше 6,6 тыс. кв. км, обработано более 52 тыс. кв. м, использовано более 7 тыс. кг сорбента, — сказали в МЧС.

В то же время проводится мониторинг почти 1 тыс. км береговой линии Крыма и Краснодарского края. В 17 местах зафиксированы точечные выбросы мазута. Всего с начала работ очищено 347 км берега, с которого собрано 178,5 тыс. тонн загрязненного грунта.

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Водолазы МЧС вместе с подводным беспилотником продолжают обследовать затонувшие части танкеров, морское дно и инфраструктуры пляжей. В Витязево под водой за сутки собрано 1,3 тонны нефтепродуктов.

Всего водолазными группами МЧС России с начала работ проведено 230 спусков, — добавили в ведомстве. 

источник: ТАСС

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