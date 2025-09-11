Прямо сейчас:
На западе и в центре Крыма объявлено штормовое предупреждение

11.09.2025

В западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.

11, 12, 13 и 14 сентября в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.

источник: РИА Новости Крым 

