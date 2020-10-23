На западе Крыма археологи обнаружили остатки башни IV века до нашей эры  

Археологи на раскопках античного поселения Кульчук обнаружили остатки редкой круглой башни середины IV века до нашей эры, это первая находка на Тарханкутском полуострове, на западе Крыма башен такого типа. Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на руководителя экспедиции, заместителя директора Института археологии Крыма РАН Сергея Ланцова.

Самая интересная находка — круглая башня. Это большая редкость для античного мира в Северном Причерноморье. Они есть, но их мало. А в хоре Херсонеса их известно пять, на Тарханкутском полуострове это первая. Они носили оборонительный характер, высота до 15 м, в четыре-пять этажей, — рассказал Ланцов.

Пока непонятно, кем была построена башня. Возможно это были греки-дорийцы, греки-ионийцы, а возможно это вообще постройка еще до Херсонесской колонизации. В идентификации сделаны только первые шаги.

В поселении, которое ученые изучают почти 90 лет, ранее были обнаружены три квадратные оборонительные башни, а башня круглой формы — впервые.

Ученый не исключает, что поселение Кульчук могло быть одним из немногих, которое возникло до появления Херсонеса Таврического. Такие предположения существуют.

Точно это была не усадьба, а по нашим меркам, что-то вроде поселка городского типа. Проживало там около сотни человек. Рядом с поселением была корабельная стоянка, существовало, вероятно, античное торжище, где осуществлялась торговля мореплавателей с местным населением, — отмечает археолог.

Городище Кульчук считается одним из крупнейших в Херсонесском государстве в северо-западном Крыму (первая половина IV — II вв. до н. э.). В середине II в. до н. э. — I в. н. э. на этом месте располагалось укрепление крымской Скифии, а в VIII — X вв. н. э. поселение Салтово-маяцкой культуры (представителей Хазарского каганата). Площадь территории, дошедшей до наших дней, составляет около 1,5 га, площадь некрополя — более 2 га. Предполагается, что здесь находился древнегреческий городок Тамирака, упомянутый Страбоном, Клавдием Птолемеем, Аррианом и Стефаном Византийским. Кульчуковское городище не было в числе наиболее исследованных, поэтому современные археологи все чаще снаряжают сюда экспедиции.