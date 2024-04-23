На западном побережье Крыма реализуют масштабный проект «Золотые пески России»

Курорт объединяет в себе два туристических кластера – города Саки и Евпатория. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта «Золотые пески России» возведут 17 отелей на три, четыре и пять «звезд» на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест. Также будет современный аквакомплекс, арт-пространство и стоянка для морского транспорта. Проект предусматривает строительство 12-километровой променадной зоны. Новую набережную свяжут с улицей Симферопольская, набережной имени Терешковой, набережной имени Фрунзе и далее – с Лазурной набережной по побережью Евпаторийской бухты. Здесь создадут пешеходную зону, оборудуют дорожки для велосипедистов, электросамокатов и электрокаров, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.