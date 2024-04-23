Прямо сейчас:
Главная | Отдых | Крым туристический | На западном побережье Крыма реализуют масштабный проект «Золотые пески России»
актуально в республике
На западном побережье реализуют масштабный проект «Золотые пески России»
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

На западном побережье Крыма реализуют масштабный проект «Золотые пески России»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:48 23.04.2024

Площадь «Золотых песков России» составит более 100 гектаров.

Курорт объединяет в себе два туристических кластера – города Саки и Евпатория. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта «Золотые пески России» возведут 17 отелей на три, четыре и пять «звезд» на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест. Также будет современный аквакомплекс, арт-пространство и стоянка для морского транспорта. Проект предусматривает строительство 12-километровой променадной зоны. Новую набережную свяжут с улицей Симферопольская, набережной имени Терешковой, набережной имени Фрунзе и далее – с Лазурной набережной по побережью Евпаторийской бухты. Здесь создадут пешеходную зону, оборудуют дорожки для велосипедистов, электросамокатов и электрокаров, — цитирует пресс-служба  Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, отели и сопутствующую инфраструктуру будут строить с соблюдением всех экологических норм, с сохранением зеленых насаждений и высадкой новых деревьев и газонов, а также прокладкой соответствующих систем автоматического полива.

Узнайте больше:  Вадим Волченко: "Уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период вырос"

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.