На заседании градсовета Севастополя представили проект гостиничного комплекса на Северной стороне

На заседании градостроительного совета под председательством губернатора Михаила Развожаева представлен проект туристического гостиничного комплекса на Северной стороне Севастополя вдоль пляжной линии. С запада территория омывается водами Чёрного моря, с юга ограничена рекой Бельбек. Проект был поддержан, глава города отметил, что детально проект будет рассмотрен на заседании архитектурно-художественного совета.
Площадь застройки здания – 4 924,6 кв. м, общая площадь здания – 28 005,5 кв. м. Количество номеров – 481, 177 паркомест. Предварительный объём инвестиций – 4,5 млрд. Территория находится в зоне с особыми условиями в связи с тем, что она входит в зону затопления реки Бельбек. Поэтому разработан проект инженерной защиты: система дренажей, устройство бетонных подпорных стен, мы хотим вернуть реку в русло и организовать мостовые переходы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя представителя застройщика.
Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова подчеркнула, что необходимо пройти ряд экспертиз, провести изыскания и проконсультироваться со специалистами.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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