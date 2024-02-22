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На заседании градсовета Севастополя представили проект гостиничного комплекса на Северной стороне
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

На заседании градсовета Севастополя представили проект гостиничного комплекса на Северной стороне

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:31 22.02.2024

На заседании градостроительного совета под председательством губернатора Михаила Развожаева представлен проект туристического гостиничного комплекса на Северной стороне Севастополя вдоль пляжной линии. С запада территория омывается водами Чёрного моря, с юга ограничена рекой Бельбек. Проект был поддержан, глава города отметил, что детально проект будет рассмотрен на заседании архитектурно-художественного совета.

Площадь застройки здания – 4 924,6 кв. м, общая площадь здания – 28 005,5 кв. м. Количество номеров – 481, 177 паркомест. Предварительный объём инвестиций – 4,5 млрд. Территория находится в зоне с особыми условиями в связи с тем, что она входит в зону затопления реки Бельбек. Поэтому разработан проект инженерной защиты: система дренажей, устройство бетонных подпорных стен, мы хотим вернуть реку в русло и организовать мостовые переходы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя представителя застройщика.

Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова подчеркнула, что необходимо пройти ряд экспертиз, провести изыскания и проконсультироваться со специалистами.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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