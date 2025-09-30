На Земле — мощная магнитная буря уровня G3+

В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале, — говорится в сообщении.
По данным ученых, предыдущая буря такой мощности фиксировалась 1 июня. Тогда космическое событие было связано с прямым ударом по Земле крупного солнечного протуберанца. Сейчас бурю спровоцировал солнечный ветер, насыщенный плотной вспышечной плазмой, образовавшейся из-за многочисленных событий последних нескольких суток. Импульсных ударов по планете при этом пока не было.
Прогноз на сутки — не определен. Ситуация в данный момент не описывается моделями. Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было, – констатируют ученые.
Накануне вечером магнитная буря уровня G1 обрушилась на Землю из-за новых вспышек на Солнце, событие спровоцировало полярные сияния в ряде регионов. До этого ближайшую магнитную бурю прогнозировали на 2 октября. Однако утром в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии сообщали о том, что рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир