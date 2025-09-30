На Земле — мощная магнитная буря уровня G3+

В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале, — говорится в сообщении.

По данным ученых, предыдущая буря такой мощности фиксировалась 1 июня. Тогда космическое событие было связано с прямым ударом по Земле крупного солнечного протуберанца. Сейчас бурю спровоцировал солнечный ветер, насыщенный плотной вспышечной плазмой, образовавшейся из-за многочисленных событий последних нескольких суток. Импульсных ударов по планете при этом пока не было.