Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Земле началась магнитная буря
Новости Республики
На Земле началась магнитная буря
фото: © xras.ru

На Земле началась магнитная буря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:00 30.10.2025

На Земле в четверг началась магнитная буря, уровень которой не превысит средний, но может вызвать полярные сияния. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

И, вероятно, это последняя магнитная буря октября. До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число, — говорится в сообщении.

По словам ученых, рост геомагнитных возмущений ожидался после того, как планета попала в зону действия очередной корональной дыры. Сегодняшние возмущения изначально ожидались небольшими и пока соответствуют прогнозу.

В настоящий момент буря зарегистрирована на уровне G1 (низкий), однако может вырасти до G2 (средний), уточнили в Лаборатории.

События тем не менее хватило для очень значительного усиления зоны полярных сияний, которая в течение последнего часа опускалась до широт Москвы, что оказалось, однако, совершенно бесполезно — в центральной части России пока слишком светло. Тем не менее, пока остаются шансы, что полярный овал сохранит интенсивность до наступления темноты, — добавили специалисты.

Накануне на обратной стороне Солнца был зарегистрирован крупный взрыв.

Узнайте больше:  В Севастополе суд рассмотрит уголовное дело о незаконной организации азартных игр

В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x