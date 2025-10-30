На Земле началась магнитная буря

И, вероятно, это последняя магнитная буря октября. До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число, — говорится в сообщении.

По словам ученых, рост геомагнитных возмущений ожидался после того, как планета попала в зону действия очередной корональной дыры. Сегодняшние возмущения изначально ожидались небольшими и пока соответствуют прогнозу.

В настоящий момент буря зарегистрирована на уровне G1 (низкий), однако может вырасти до G2 (средний), уточнили в Лаборатории.

События тем не менее хватило для очень значительного усиления зоны полярных сияний, которая в течение последнего часа опускалась до широт Москвы, что оказалось, однако, совершенно бесполезно — в центральной части России пока слишком светло. Тем не менее, пока остаются шансы, что полярный овал сохранит интенсивность до наступления темноты, — добавили специалисты.

Накануне на обратной стороне Солнца был зарегистрирован крупный взрыв.

В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

источник: РИА Новости Крым