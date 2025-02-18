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На Земле началась магнитная буря
фото: © Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

На Земле началась магнитная буря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:10 18.02.2025

Новая магнитная буря произошла на Земле утром во вторник. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По данным ученых, геомагнитное возмущение началось в 9 часов утра, мощность бури — наименьшего уровня G1. Магнитосферное волнение продолжится до полудня. Далее, по прогнозу Лаборатории, космическая погода будет спокойной вплоть до 26 февраля.

27 и 28 числа, а также 1 и 2 марта вероятны небольшие волнения, которые не будут достигать штормовых значений. При этом геомагнитная картина еще может измениться.

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Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.

источник: РИА Новости Крым

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