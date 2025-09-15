На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца

На Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, это самая сильная буря за последние три месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи, – рассказали эксперты.
Ученые отмечают, что сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты.
Пока специалисты полагают, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели.
Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад, — заметили в Лаборатории.
Ранее прогнозировалось, что в выходные возможно резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца.
источник: РИА Новости Крым
