Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца
Новости Республики
На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца
иллюстрация: © Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:36 15.09.2025

На Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, это самая сильная буря за последние три месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи, – рассказали эксперты.

Ученые отмечают, что сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты.

Пока специалисты полагают, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели.

Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад, — заметили в Лаборатории.

Ранее прогнозировалось, что в выходные возможно резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца.

Узнайте больше:  10 сентября – День Анны и Саввы Скирдников. Если пойдёте в лес - возьмите для Лешего пирожок

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x