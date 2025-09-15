На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца

10 сентября – День Анны и Саввы Скирдников. Если пойдёте в лес - возьмите для Лешего пирожок

