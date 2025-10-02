Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Земле третьи сутки бушует магнитная буря
Новости Республики
На Земле третьи сутки бушует магнитная буря
фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

На Земле третьи сутки бушует магнитная буря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 02.10.2025

Магнитная буря длится на Земле уже третьи сутки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Во вторник сообщалось, что на Земле началась магнитная буря уровня G3+ – самая мощная за три последних месяца. Из-за явления на небе вблизи экватора, в средних и северных широтах фиксируют полярное сияние. Над Россией оно появилось в среду между 17 и 18 часами над восточной частью страны.

Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов, – уточнили в лаборатории.

По словам ученых, главной причиной активности магнитосферы является исключительно высокая скорость солнечного ветра.

Узнайте больше:  Минфин предлагает расширить налоговые льготы для семей с детьми

Чтобы «безболезненно» пережить магнитные бури метеочувствительным людям рекомендуют побольше отдыхать, хорошо питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку. Кроме того, следует оградить себя от негативного контента в интернете.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x