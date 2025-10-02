На Земле третьи сутки бушует магнитная буря

Во вторник сообщалось, что на Земле началась магнитная буря уровня G3+ – самая мощная за три последних месяца. Из-за явления на небе вблизи экватора, в средних и северных широтах фиксируют полярное сияние. Над Россией оно появилось в среду между 17 и 18 часами над восточной частью страны.

Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов, – уточнили в лаборатории.

По словам ученых, главной причиной активности магнитосферы является исключительно высокая скорость солнечного ветра.

Чтобы «безболезненно» пережить магнитные бури метеочувствительным людям рекомендуют побольше отдыхать, хорошо питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку. Кроме того, следует оградить себя от негативного контента в интернете.

