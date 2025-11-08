На Земле третий день подряд бушует магнитная буря

Около 3 часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками 5-6 ноября 2025 года, — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что планету задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых ожидалась вчера.

По предварительным прогнозам, в течение дня буря стихнет, однако геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться возбужденной. Новая магнитная буря ожидается в полночь — по прогнозам ученых, она будет достигать уровня G2.

Геомагнитная обстановка неспокойна уже несколько суток, буря не утихает третий день подряд. В пятницу она началась в 6 утра и кратно усиливалась.

источник: РИА Новости Крым