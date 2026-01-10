На Землю 11 января обрушится очередная магнитная буря

О том, что магнитная буря ударит по Земле в воскресенье, 11 января, предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По прогнозам ученых, магнитные возмущения накроют Землю ближе к шести утра воскресенья, но уже к полудню геомагнитный шторм ослабнет, а к 18 часам по московскому времени прекратится вовсе.