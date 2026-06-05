На Землю обрушилась магнитная буря уровня G2

В соответствии с прогнозным графиком Лаборатории, космическая буря, которая началась в полночь продолжит бушевать до 15 часов пятницы. В течение всего этого времени ее мощность будет изменяться от уровня G1 до уровня G2.

Далее до 21.00 геомагнитный фон станет спокойнее, но все еще будет оставаться в возбужденной «желтой» зоне. С новой силой магнитная буря ударит в 21.00 и будет продолжать бушевать до полуночи, однако ее сила также не превысит слабого уровня G1.

По прогнозу специалистов, следующие геомагнитные штормы обрушаться на Землю 11 и 12 июня.

Мощную и затяжную магнитную бурю из-за серии сильных вспышек на Солнце лаборатория прогнозировала накануне. В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, считают ученые.

источник: РИА Новости Крым