На Землю обрушилась первая магнитная буря в новом году

На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Буря началась 2 января около 23 часов по московскому времени. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.