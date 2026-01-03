фото: © Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
На Землю обрушилась первая магнитная буря в новом году
11:58 03.01.2026
Крым и мир 2026-01-03
На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Буря началась 2 января около 23 часов по московскому времени. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.
К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года. Ждать первой магнитной бури в новом 2026 году пришлось совсем недолго — всего около 2 суток, — говорится в сообщении.
Уровень геомагнитных колебаний составляет G1 (минимальный), но может вырасти до G2.
источник: РИА Новости Крым
