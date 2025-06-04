На Землю обрушится магнитная буря. Когда ждать?

Далее до 9.00 сохранится повышенный геомагнитный фон, затем магнитосферная обстановка станет спокойной и останется такой до 14 июля, когда, по прогнозу Лаборатории, на Землю снова обрушатся геомагнитные возмущения уровня G1.

Отметим, что 4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.

источник: РИА Новости Крым