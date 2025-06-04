Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Землю обрушится магнитная буря. Когда ждать?
Новости Республики
На Землю обрушится магнитная буря. Когда ждать?
иллюстрация: © gettyimages.com Alones Creative

На Землю обрушится магнитная буря. Когда ждать?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:03 04.06.2025

Новая магнитная буря обрушится на Землю в четверг, 5 июня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. По данным ученых, очередной космический удар ожидается в четверг, в три часа ночи. Магнитная буря не превысит слабого значения G1 и будет бушевать в течение трех часов – до 6 утра.

Далее до 9.00 сохранится повышенный геомагнитный фон, затем магнитосферная обстановка станет спокойной и останется такой до 14 июля, когда, по прогнозу Лаборатории, на Землю снова обрушатся геомагнитные возмущения уровня G1.

Узнайте больше:  Титов назвал конкурс «Винная карта России» свидетельством зрелости отрасли

Отметим, что 4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.