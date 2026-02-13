Прямо сейчас:
На Землю обрушится магнитная буря - когда?
фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Землю обрушится магнитная буря — когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:11 13.02.2026

Новая магнитная буря обрушится на Землю 16 февраля. Об этом сообщили в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В соответствии с графиком, который размещен на официальном сайте Лаборатории, сила магнитной бури, которая ожидается в понедельник, не превысит уровня G1. Накануне – 15 февраля – геомагнитная обстановка также будет возбужденной, но не достигнет штормовых значений.

Далее до конца месяца магнитосферных возбуждений ученые не прогнозируют. Как отмечают в научной организации, на Солнце наблюдается стремительное падение активности, связанное с уходом на обратную сторону звезды крупной группы пятен, которая бушевала в первых числах февраля.

На данный момент на светиле осталось только две стоящих упоминания активных области размером 1,5 миллиона километров. Ни в одной из этих областей энергии нет — за последние 12 часов не произошло ни одной, даже самой слабой, вспышки, — сообщают специалисты.

По их данным, в последний раз нулевая солнечная активность фиксировалась в апреле 2024 года. Впрочем, всего через месяц после этого события, в мае 2024 года, произошел один из сильнейших в истории всплесков активности, сопровождавшийся единственной за 20 лет магнитной бурей высшего уровня на Земле.

Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как отмечают ученые, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.

источник: РИА Новости Крым 

