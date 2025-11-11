Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Землю снова «накатывает» магнитная буря. Сильная!
Новости Республики
На Землю снова "накатывает" магнитная буря. Сильная!
иллюстрация: © Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

На Землю снова «накатывает» магнитная буря. Сильная!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:00 11.11.2025

Магнитная буря начнется на Земле к вечеру вторника и утром в среду достигнет уровня G3-G4 (сильная и очень сильная буря). Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Так, согласно графикам, опубликованным на официальном сайте учреждения, вплоть до шести часов вечера 11 ноября геомагнитная обстановка будет спокойной с небольшими возмущениями. Затем космические возмущения начнут расти и вплоть до полудня среды, 12 ноября, на Земле будет бушевать магнитная буря.

Геомагнитная обстановка — в конце дня (по московскому времени) ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 завтра 12 ноября, — говорится в прогнозе на сутки.

По информации сотрудников лаборатории, вспышечная активность сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли. За сутки на Солнце произошло около 15 вспышек, включая событие высшего балла.

Узнайте больше:  В Госдуме предлагают запретить покупку жилья за наличные

Накануне ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус также предупреждал, что облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x