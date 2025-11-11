На Землю снова «накатывает» магнитная буря. Сильная!

Магнитная буря начнется на Земле к вечеру вторника и утром в среду достигнет уровня G3-G4 (сильная и очень сильная буря). Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Так, согласно графикам, опубликованным на официальном сайте учреждения, вплоть до шести часов вечера 11 ноября геомагнитная обстановка будет спокойной с небольшими возмущениями. Затем космические возмущения начнут расти и вплоть до полудня среды, 12 ноября, на Земле будет бушевать магнитная буря.

Геомагнитная обстановка — в конце дня (по московскому времени) ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 завтра 12 ноября, — говорится в прогнозе на сутки.

По информации сотрудников лаборатории, вспышечная активность сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли. За сутки на Солнце произошло около 15 вспышек, включая событие высшего балла.

Накануне ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус также предупреждал, что облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле.

источник: РИА Новости Крым