Напомним, первый поезд в Крым по мосту через Керченский пролив поедет из Санкт-Петербурга 23 декабря (№7/8). Ещё четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем (№27/28), старт движения запланирован на 24 декабря.