До старта движения поездов в Крым с материковой части России остались считанные дни. В рамках подготовки к событию, в ближайшее время на ж/д вокзале Симферополя откроется туристско-информационный центр. Его сотрудники будет помогать гостям полуострова.

По словам первого замминистра курортов и туризма республики Игоря Котляр, открытие центра, который поможет гостям полуострова сориентироваться при выборе места отдыха, состоится в следующем году, — сообщает РИА Новости Крым .