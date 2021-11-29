На знаки надо смотреть! Два ДТП с длинномерами в севастопольском поселке Сахарная головка

Минувшей ночью в севастопольском поселке Сахарнвя головка (на улице Нефтяной) произошло ДТП с участием грузовика с прицепом. Сегодня днем, практически там же – еще одно ДТП, с длинномером-автовозом. Что объединяет эти аварии кроме места – съезда на 8-й этап трассы «Таврида»? Игнорирование знака: «Движение грузовых транспортных средств запрещено»

Водитель, 1960 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Renault», на правом закруглении дороги в районе дома 2 на улице Нефтяной не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части дороги влево, совершил наезд на бордюрный камень и допустил опрокидывание автомобиля, – рассказали о первом (ночном) ДТП в ГИБДД.

Итог аварии – водитель и пассажир госпитализированы, грузовик ремонту не подлежит.

Вторая авария (с автовозом) произошла сегодня в 12:15. Ее итоги – плачевны в материальном плане: повреждено несколько новеньких легковых автомобилей, повреждена труба теплосети.

Нарушив требование дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено», водитель большегруза на закруглении дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на препятствие – магистральный трубопровод тепловой сети, который в результате был поврежден. Также незначительные повреждения получили несколько легковых автомобилей, перевозимые тралом, – рассказали в ГИБДД.

Шестидесятилетний водитель автовоза отделался испугом – травм у него нет. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД по г. Севастополю.