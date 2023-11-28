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Набережная им. Терешковой в Евпатории шторм пережила без серьёзных повреждений

Набережная им. Терешковой в Евпатории шторм пережила без серьёзных повреждений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:47 28.11.2023

Глава администрации Евпатории Елена Демидова рассказала, как пережила шторм набережная им. Терешковой.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» она сообщила, что на объекте в некоторых местах разрушился металлический строительный забор, который уже восстановили. Кроме того, от урагана пострадал один фонарь, который будет заменен подрядчиком, и бытовое помещение строителей, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.

Набережная им. Терешковой в Евпатории шторм пережила без серьёзных повреждений Набережная им. Терешковой в Евпатории шторм пережила без серьёзных повреждений Набережная им. Терешковой в Евпатории шторм пережила без серьёзных повреждений Набережная им. Терешковой в Евпатории шторм пережила без серьёзных повреждений Набережная им. Терешковой в Евпатории шторм пережила без серьёзных повреждений

Работы по реконструкции набережной продолжаются.

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