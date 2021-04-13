Набережную Парка Победы в Севастополе в относительный порядок обещают привести в мае

Работы на набережной Парка Победы в Севастополе, говорят в местном Правительстве, ведутся в усиленном режиме.

Закончены все земляные работы, коммуникации убраны – провод теперь не висит вдоль набережной, а спрятан под землю. Часть набережной уже вымощена плиткой. Оборудуется пляж для маломобильных граждан. В конце мая планируем закончить основные работы. Готовность – порядка 40%, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В Правительстве также сообщили: ведется работа с собственниками заведений общественного питания и развлечений, расположенных в районе набережной. Владельцы кафе, баров должны привести вид своих заведений в единый стиль с проектом.

Капитальный ремонт набережной предусматривает создание сети пешеходных дорожек, в том числе и для маломобильных жителей. В зонах отдыха будут установлены теневые навесы, скамьи для отдыха, урны, клумбы. Для детей разного возраста создается большая игровая площадка с батутами и другим игровым оборудованием. В сквере будет установлено современное искусственное освещение. Свободные территории отведены под озеленение с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства территории. Параллельно с набережной ведется капитальный ремонт подъездных дорог.

Выполняются работы по капитальному ремонту дорог по улице Летчиков и непосредственно подъезда к набережной парка. Общая протяженность – порядка 1,8 км. Общая сумма контракта – порядка 220 млн рублей. Окончание работ – ноябрь 2021 года. Работы ведутся в соответствии с графиком, – подчеркивает директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

В рамках работ предусмотрена замена дорожной одежды, обустройство пешеходных переходов, создание велосипедных дорожек, ливневой канализации, перенос инженерных коммуникаций. Основные работы планируется завершить к началу летнего сезона.