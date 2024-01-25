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Набережную села Морское обещают восстановить до лета
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Набережную села Морское обещают восстановить до лета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:01 25.01.2024

Село Морское (городской округ Судак) с рабочей поездкой посетил Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Визит — очередной.

Вместе с главой администрации Судака Константином Подсеваловым и заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимиром Бобковым обошли набережную и автомобильную дорогу, которая была перекрыта после чрезвычайной ситуации. 

Ещё раз пообщались с жителями. Все необходимые работы по ремонту дороги будут сделаны. Также будет реконструирована набережная к началу нового сезона. Напомню, в конце ноября 2023 года на Крым обрушился мощный шторм, в результате которого произошли повреждения инфраструктуры, повал деревьев, подтопления. Каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке с привлечением профильных специалистов и комплектацией необходимых для выплат документов, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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