Набережную села Морское обещают восстановить до лета

Село Морское (городской округ Судак) с рабочей поездкой посетил Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Визит — очередной.
Вместе с главой администрации Судака Константином Подсеваловым и заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимиром Бобковым обошли набережную и автомобильную дорогу, которая была перекрыта после чрезвычайной ситуации.
Ещё раз пообщались с жителями. Все необходимые работы по ремонту дороги будут сделаны. Также будет реконструирована набережная к началу нового сезона. Напомню, в конце ноября 2023 года на Крым обрушился мощный шторм, в результате которого произошли повреждения инфраструктуры, повал деревьев, подтопления. Каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке с привлечением профильных специалистов и комплектацией необходимых для выплат документов, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма