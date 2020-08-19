Началась регистрация участников акции «Диктант Победы»

Организаторы рассчитывают, что в ней примет участие миллион человек.

3 сентября страна пишет «Диктант Победы». Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса дату проведения Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны перенесли с апреля на сентябрь. При проведении акции обещают учесть эпидемиологическую обстановку и соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора.

В 2020 году участники акции смогут предварительно зарегистрироваться на той площадке, где им было бы удобно написать «Диктант Победы», заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Такая возможность удобна и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах, — сказал Александр Хинштейн.

Количество участников может увеличиться в разы и из-за количества площадок — их откроют в каждом населенном пункте России с численностью населения от пяти тысяч человек. При этом многие из них будут работать в других странах — планируется, что «Диктант Победы» напишут граждане 75 иностранных государств.

Партнером «Диктанта Победы» стало Российское географическое общество, которое предложило 12 площадок в заповедниках и этнопарках страны. К примеру, акцию проведут в Саяно-Шушенском природном биосферном заповеднике в Красноярском крае. Он малодоступен, и здесь обитает порядка ста исчезающих и редких видов животных.

Акцию проведут и на труднодоступных станциях в Арктической зоне России — в Диксоне и Нарьян-маре, а также на антарктических станциях Новолазаревская и Прогресс. На последней летом работает порядка 70 сотрудников.

Организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек — с учетом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.

Руководитель Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александра Никулина сообщила, что в нынешней акции, как и в прошлом году, участники движения будут помогать в обеспечении мероприятия на открытых площадках.

«Волонтеры Победы» будут работать, в частности, на трех площадках «Диктанта Победы» на Сапун-горе. Они встречают участников акции, решают организационные вопросы, отвечают за сбор, обработку и отправку бланков на проверку. А кроме этого — сами участвуют в написании диктанта, — рассказала Александра Никулина.

Она уточнила, что от организации в обеспечении проведения «Диктанта Победы» в Севастополе примут участие около 20 человек.