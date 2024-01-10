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Началась замена самого проблемного участка водовода «Прибрежное – Евпатория»
Фото: Вести-Крым

Началась замена самого проблемного участка водовода «Прибрежное – Евпатория»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:42 10.01.2024

В Сакском районе началась замена изношенного и самого проблемного участка магистрального водовода «Прибрежное – Евпатория». Как предает «Вести Крым», протяженность проблемного участка составляет 21 километр. Однако сперва заменят 14 километров трубы, а позже силами другого подрядчика ещё 7 километров.

Трубопровод местами состоит из стальных, чугунных и даже бетонных фрагментов. Проложен он был в прошлом веке и несколько раз за год выходил из строя, оставляя жителей Евпатория без воды. Новый водовод будет состоять из полиэтиленовых труб отечественного производства, которые смогут прослужить до 100 лет. Все работы завершат до конца года, однако на протяжении этого времени евпаторийцев ждут плановые отключения воды.

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