Начались занятия в новом корпусе севастопольской школы № 37 им. Героя Советского Союза С.А. Неустроева

В новом корпусе общеобразовательной школы № 37 имени Героя Советского Союза С.А. Неустроева, где будут заниматься 1-4 классы, 20 просторных классов. Для детей предусмотрены группы продленного дня, секции, кружки. Оборудованы отдельные кабинеты для занятий иностранным языком, шахматами, информатикой. Обустроен большой актовый зал со своими гримерными и костюмерными помещениями. В школе есть просторная библиотека, изостудия, студии для занятий робототехникой, обучения фото- и видеомастерству.

Корпус для начальных классов, где сегодня у малышей начались занятия, получился очень современным. Очень важно, что много внимания уделили дополнительным занятиям школьников. Мы договорились, что здесь появится выездной филиал «Кванториума» — у них есть интересные направления, связанные с робототехникой и управлением дронами, которые наверняка заинтересуют школьников. В свою очередь, пространства нового учебного заведения позволяют проводить здесь занятия для учащихся и других школ: планируется, что они смогут записаться и приходить сюда на обучение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В новом корпусе будут учиться около 650 детей. Директор школы № 37 Татьяна Волошинская подчеркнула: открытие учреждения позволило всей школе перейти в режим занятий в одну — первую — смену.

Мы очень ждали этого открытия — в первую очередь, потому, что теперь вся школа будет учиться в первую смену. В новом корпусе разместятся начальные классы, в основном здании школы — ребята с 5 по 11 классы. Для младших школьников созданы все условия, чтобы они могли учиться и заниматься дополнительным образованием — иностранными языками, спортом, рисованием и другими дисциплинами, — говорит она.

Также с 19 марта начались занятия в корпусе для начальных классов школы № 54. Здесь также оборудованы просторные классы, помещения для дополнительного образования; предусмотрены группы продлённого дня.

Оба корпуса для младших классов были построены благодаря программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя