Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт»

Розыск без вести пропавших является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Неоценимую помощь в поиске людей оказывает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым.

В 2023 году в дежурную часть МО МВД России «Сакский» поступило 36 заявлений о без вести пропавших гражданах. К поиску подключался поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». В текущем году полиция продолжает сотрудничество с волонтерами «ЛизаАлерт».

Одним из ярких примеров сотрудничества является розыск пенсионера, который ушел из дома и не вернулся. В полицию за помощью обратилась его супруга. К поискам был подключен добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Благодаря совместным мероприятиям уже на следующий день мужчина был найден на берегу озера в беспомощном состоянии.

Без преувеличения скажу, что благодаря профессиональным и слаженным действиям поисковиков спасена ни одна жизнь. Спасибо вам за содействие, неравнодушие и активную гражданскую позицию, – цитирует пресс-служба начальника МО МВД России «Сакский» подполковник полиции Арсена Сейтасанова.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым