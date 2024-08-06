Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт»
актуально в республике
Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт»

Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:02 06.08.2024

В МО МВД России «Сакский» в торжественной обстановке начальник МО МВД России «Сакский» подполковник полиции Арсен Сейтасанов вручил благодарность добровольческому поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт».

Розыск без вести пропавших является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Неоценимую помощь в поиске людей оказывает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым.

В 2023 году в дежурную часть МО МВД России «Сакский» поступило 36 заявлений о без вести пропавших гражданах. К поиску подключался поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». В текущем году полиция продолжает сотрудничество с волонтерами «ЛизаАлерт».

Одним из ярких примеров сотрудничества является розыск пенсионера, который ушел из дома и не вернулся. В полицию за помощью обратилась его супруга. К поискам был подключен добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Благодаря совместным мероприятиям уже на следующий день мужчина был найден на берегу озера в беспомощном состоянии.

Без преувеличения скажу, что благодаря профессиональным и слаженным действиям поисковиков спасена ни одна жизнь. Спасибо вам за содействие, неравнодушие и активную гражданскую позицию, – цитирует пресс-служба начальника МО МВД России «Сакский» подполковник полиции Арсена Сейтасанова.

Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт» Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт» Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт» Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт»

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.