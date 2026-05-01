Начальником Главного Управления спорта города Севастополя стал Олег Лымар

Олег Лымар ранее занимал должность Советника губернатора и занимался реализацией специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, в том числе исполнял обязанности секретаря Совета по делам участников СВО при губернаторе Севастополя.

Год назад Олег Анатольевич Лымар присоединился к нашей команде. Его боевой опыт помог в гражданской жизни наладить нужные коммуникации. Сейчас стоит новая задача – развитие спортивной сферы города. У нас очень сильные федерации, титулованные спортсмены и тренеры, в движение вливаются участники СВО и думаю у нас сложится отличная команда, которая поднимет Севастополь на самые высокие пьедесталы, — сказал Михаил Развожаев, представляя Олега Лымара.

Напомним, в мае 2024 года Олег Анатольевич Лымар стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.В программе «Время героев» губернатор Севастополя Михаил Развожаев был наставником Олега Лымара.

Наша общая задача – создавать условия, в которых каждый севастополец может вести здоровый и активный образ жизни. Здоровая нация – это системная деятельность, направленная на укрепление страны через благополучие ее граждан. Благодаря участию в программе «Время героев» и опыту работы в регионе наша команда обладает теми инструментами, которые необходимы для решения самых серьезных задач, стоящих перед Севастополем. Хочу отдельно поблагодарить Михаила Владимировича Развожаева за тот опыт, что он мне передал, и за возможность работать на развитие Города-Героя, — сказал Олег Лымар.

Олег Анатольевич Лымар также входит в состав общественного совета по реализации региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО «Севастополь — город героев». Главная цель программы — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров.

