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Начало июля в Крыму: синоптики обещают солнце и жару
фото: pikist.com

Начало июля в Крыму: синоптики обещают солнце и жару

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 30.06.2025

Погода в Крыму в начале июля обещает быть по-настоящему летней: жара вернется, небо прояснится, осадки маловероятны. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Июль стартует с такого мощного потока тепла, который по средним суточным показателям будет превышать нормальные значения на несколько градусов, – порадовал крымчан и туристов эксперт.

По его словам, в понедельник, метеоусловия начнут стабилизироваться. Осадки прекратятся, и температура поднимется до +22… 27 градусов. Ночью ожидается от 10 до 15 выше нуля.

Во вторник и среду жара будет нарастать: по ночам +11…17 градусов. Днем термометры поднимутся до отметок от 24 до 34 выше нуля.

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Во второй половине недели погода останется такой же теплой и солнечной, в отдельных районах континентального Крыма температура поднимется до 38 градусов тепла.

По словам Тишковца, в июле будет отмечаться дефицит осадков, на 30-40% ниже нормы, что говорит о большом количестве солнечных дней.

Температура морской воды постепенно повысится благодаря смене ветров на юго-западные, исчезнут холодные прибрежные течения, и вода, по словам синоптика, «станет как парное молоко».

источник: РИА Новости Крым 

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