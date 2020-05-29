Начало курортного сезона переносится на июль. Есть такое мнение

Начало курортного сезона переносится на июль Российские пляжи и курорты могут постепенно открываться, начиная с 1 июля, и туристический сезон состоится несмотря ни на что, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете».

Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени, – отметил он.

Решение об открытии пляжей власти регионов будут принимать, исходя из эпидемиологической обстановки. Лидерами по туризму в этом году станут Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, сказал Дегтярев. Он также посоветовал россиянам обратить внимание на такие направления для отдыха и путешествий, как Кавказ, Приморье, Калининградская область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.

Парламентарий подчеркнул, что в текущих условиях нужно работать над развитием внутреннего туризма, транспортной системы, обновлять воздушный и водный флот, а также оказывать поддержку гражданам и бизнесу.

В свою очередь, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) с начала июня будет публиковать на портале Russia.Travel информацию о возможностях перемещения туристов в каждом конкретном регионе. Об этом сообщила на онлайн-конференции глава управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. По ее словам, портал станет площадкой, где можно будет получить базовую информацию по всем регионам.

На следующей неделе мы планируем в разделах «Регионы» размещать информацию о том, как в каждом конкретном регионе можно перемещаться туристам – где и что открыто, требуется ли соблюдение самоизоляции, предоставление справок, можно ли путешествовать внутри самого региона и тому подобное, – приводит РИА Новости слова Лысенковой.

Она отметила, что информация будет обновляться и поддерживаться в актуальном состоянии для удобного принятия решения о поездке туристу.

В Крыму же надеются на компромиссы и с Ростуризмом, и с Роспотребнадзором. Туристы поедут туда, где комфортно, а не туда, где стоят блокпосты, работают обсерваторы, на приезжих объявлена чуть ли не охота, проводятся обязательные поголовные тесты и все напоминают о масках и «социальной дистанции». С другой стороны, во главе угла — безопасность людей.

Ситуация непростая, рассматривались различные варианты. Одно из предложений, поддержанное по итогу обсуждения ситуации в отрасли, — отмена обязательного тестирования на коронавирус для туристов, приезжающих в регион. Безусловно, санаторно-курортная сфера — одна из базовых отраслей республики, поэтому первоочередная задача — найти способы ее сохранить. С другой стороны, есть вопросы, касающиеся безопасности жизни людей, о которой постоянно говорит глава нашего государства. И это самое главное, — сказал первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

По его словам, комплексный и системный подход к решению проблемы позволит учесть все аспекты по организации работы санаторно-курортных учреждений Крыма после режима «повышенной готовности».