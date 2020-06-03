Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:36 03.06.2020

Несмотря на то, что Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» и в непростые «коронавирусные» дни не прекращало своей работы, в начале июня деятельность активистов проходит в усиленном режиме. Нужно успеть многое: и «подопечных» навестить, и об особых детях не забыть, и все программы продолжать, а лидеру «Добровольца» — балаклавскому депутату Дмитрию Голикову — еще и проблемы района решать. Выявить их помогает обратная связь – постоянное общение с балаклавцами. Причем не кабинетное общение.

Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Накануне Дмитрий Голиков посетил двор домов №№ 2 и 4 Квартального проезда. Знакомство с местными жителями произошло во время затянувшегося ремонта дороги…

В тот раз людям удалось помочь. А что же случилось сейчас?

Уже не первый раз к нам обращаются местные жители по поводу не ограждённой детской площадки, находящейся у проезжей части дороги. Находясь на месте, мы не раз стали свидетелями того, как разыгравшиеся дети выскакивают на дорогу. В прошлом году наши обращения «футболили» из инстанции в инстанцию, ссылаясь на то, что площадка не на балансе. Если в ближайшее время мы не поставим точку в этом вопросе, поставит её Горжилнадзор, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Дмитрий Голиков уже разобрался в вопросе, проблема есть, ее нужно решить.

Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Также в начале июня актив Общественного Движения продолжил реализацию программы «Продуктовое обеспечение». Очередной рейд — к балаклавским членам организации «Особые Дети».

Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Среди всех наших друзей особые детки и их мамы — самые драгоценные! Каждый раз, когда мы едем к ним, Дмитрий Голиков старается поехать лично. В каждом доме нас ждут и встречают очень радушно, — призналась сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Особые слова благодарности и уважения она адресовала руководителю СРОО «Особые дети» Аиде Медановой. Общественники заверяют: «Мы вместе. Вы для нас даже не особые, а особенные! Будем всегда рядом».

Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.