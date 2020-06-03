Начало лета – горячая пора для севастопольского «Добровольца». Успеть сделать нужно многое

Несмотря на то, что Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» и в непростые «коронавирусные» дни не прекращало своей работы, в начале июня деятельность активистов проходит в усиленном режиме. Нужно успеть многое: и «подопечных» навестить, и об особых детях не забыть, и все программы продолжать, а лидеру «Добровольца» — балаклавскому депутату Дмитрию Голикову — еще и проблемы района решать. Выявить их помогает обратная связь – постоянное общение с балаклавцами. Причем не кабинетное общение.

Накануне Дмитрий Голиков посетил двор домов №№ 2 и 4 Квартального проезда. Знакомство с местными жителями произошло во время затянувшегося ремонта дороги…

В тот раз людям удалось помочь. А что же случилось сейчас?

Уже не первый раз к нам обращаются местные жители по поводу не ограждённой детской площадки, находящейся у проезжей части дороги. Находясь на месте, мы не раз стали свидетелями того, как разыгравшиеся дети выскакивают на дорогу. В прошлом году наши обращения «футболили» из инстанции в инстанцию, ссылаясь на то, что площадка не на балансе. Если в ближайшее время мы не поставим точку в этом вопросе, поставит её Горжилнадзор, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

Дмитрий Голиков уже разобрался в вопросе, проблема есть, ее нужно решить.

Также в начале июня актив Общественного Движения продолжил реализацию программы «Продуктовое обеспечение». Очередной рейд — к балаклавским членам организации «Особые Дети».

Среди всех наших друзей особые детки и их мамы — самые драгоценные! Каждый раз, когда мы едем к ним, Дмитрий Голиков старается поехать лично. В каждом доме нас ждут и встречают очень радушно, — призналась сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Особые слова благодарности и уважения она адресовала руководителю СРОО «Особые дети» Аиде Медановой. Общественники заверяют: «Мы вместе. Вы для нас даже не особые, а особенные! Будем всегда рядом».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».