Начало недели не задастся: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 24-25 февраля.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением быстродвижущегося атлантического циклона 24 февраля и ночью 25 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный ветер 25-30 м/с, — сообщили спасатели.

МЧС Республики Крым обращает внимание: в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта.

МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности: