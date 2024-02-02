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Начало недели в у ознаменуется… снегопадами
Фото: pxhere.com

Начало недели в Крыму ознаменуется… снегопадами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:47 02.02.2024

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 5-6 февраля.

Днем 5 февраля в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются: дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, — сообщили в МЧС РК.

Кроме того, 5 февраля и ночью 6 февраля ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 25-30 м/с, в южных районах и горах — до 35 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

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