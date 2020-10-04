Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» разрабатывает направление помощи предпринимателям. Точнее, местному социально ориентированному бизнесу. Тем, кто умеет и хочет трудиться, не задирает цены, но, в силу разных причин, тормозит с продвижением на местном рынке. Мы уже рассказывали о настоящем Алтайском мёде, который нашел своего покупателя в рамках постоянных выездов автолавки по селам Байдарской и Варнаутской долин – проекта «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец». Новое направление получило развитие.

Продолжаем работать по продвижению настоящего Алтайского мёда в Севастополе. Разработана и находится на стадии регистрации торговая марка «Алтайский пасечник». Прорабатывается система реализации продукта. На данный момент более тридцати предпринимателей изъявили желание сотрудничать с «Алтайским пасечником». Ведутся маркетинговые и регистрационные работы. От себя могу гарантировать — под брендом «Алтайский пасечник» будет реализовываться только настоящий, качественный Алтайский мёд. Цена на продукцию будет соответствовать алтайской розничной, — отметил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

А еще в планах «Добровольца» проект фермы с экопродуктами, их реализация в режиме онлайн, продвижение идеи здорового питания… Но чего стоят все эти планы и начинания без верных друзей?! Дмитрий Голиков выразил слова благодарности настоящим активистам Андрею Трифонову, Борису Ковчуку, которые взяли на себя бремя координации новых проектов.

Чего стоит Общественное Движение без его главной движущей силы – людей?! Надежных товарищей и последователей, старых друзей. Таких, как участники (все-таки на 90% — участницы) проекта «Спорт без ограничений». Это настоящие соратники друзья «Добровольца». И никакие не старые!

Глядя на участников проекта ОД «Доброволец» «Спорт без ограничений», язык не поворачивается говорить «День Пожилого Человека» — День Людей Элегантного Возраста! Пусть звучит так. Чудо, как хороши, — сказала 1 октября (в День пожилого человека) сопредседатель, координатор «Добровольца» Елена Солдатова.

В этот день её и активных физкультурниц приятно удивили журналисты телеканала «Россия», которые приехали поздравить очаровательных спортсменов с праздником и снять репортаж про проект — такой важный и нужный людям. Телевизионщики застали очень яркую иллюстрацию преемственности поколений.

В гости к участникам проекта приехали координатор объединения «Здоровые Силы Севастополя», настоящий богатырь, член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов и юный кандидат в мастера спорта по боксу, руководитель молодёжного направления «Здоровых Сил Севастополя» Артур Валис. Активная тренировка, дружеское общение, море позитивных эмоций, ласковое сентябрьское солнце, играющее в улыбках этих увлечённых, жизнерадостных людей сделали этот день по-настоящему праздничным, — рассказала Елена Солдатова.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».