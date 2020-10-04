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Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:58 04.10.2020

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» разрабатывает направление помощи предпринимателям. Точнее, местному социально ориентированному бизнесу. Тем, кто умеет и хочет трудиться, не задирает цены, но, в силу разных причин, тормозит с продвижением на местном рынке. Мы уже рассказывали о настоящем Алтайском мёде, который нашел своего покупателя в рамках постоянных выездов автолавки по селам Байдарской и Варнаутской долин – проекта «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец». Новое направление получило развитие.

Продолжаем работать по продвижению настоящего Алтайского мёда в Севастополе. Разработана и находится на стадии регистрации торговая марка «Алтайский пасечник». Прорабатывается система реализации продукта. На данный момент более тридцати предпринимателей изъявили желание сотрудничать с «Алтайским пасечником». Ведутся маркетинговые и регистрационные работы. От себя могу гарантировать — под брендом «Алтайский пасечник» будет реализовываться только настоящий, качественный Алтайский мёд. Цена на продукцию будет соответствовать алтайской розничной, — отметил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

А еще в планах «Добровольца» проект фермы с экопродуктами, их реализация в режиме онлайн, продвижение идеи здорового питания… Но чего стоят все эти планы и начинания без верных друзей?! Дмитрий Голиков выразил слова благодарности настоящим активистам Андрею Трифонову, Борису Ковчуку, которые взяли на себя бремя координации новых проектов.

Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

Чего стоит Общественное Движение без его главной движущей силы – людей?! Надежных товарищей и последователей, старых друзей. Таких, как участники (все-таки на 90% — участницы) проекта «Спорт без ограничений». Это настоящие соратники друзья «Добровольца». И никакие не старые!

Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

Глядя на участников проекта ОД «Доброволец» «Спорт без ограничений», язык не поворачивается говорить «День Пожилого Человека» — День Людей Элегантного Возраста! Пусть звучит так. Чудо, как хороши, — сказала 1 октября (в День пожилого человека) сопредседатель, координатор «Добровольца» Елена Солдатова.

Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

В этот день её и активных физкультурниц приятно удивили журналисты телеканала «Россия», которые приехали поздравить очаровательных спортсменов с праздником и снять репортаж про проект — такой важный и нужный людям. Телевизионщики застали очень яркую иллюстрацию преемственности поколений.

Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

В гости к участникам проекта приехали координатор объединения «Здоровые Силы Севастополя», настоящий богатырь, член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов и юный кандидат в мастера спорта по боксу, руководитель молодёжного направления «Здоровых Сил Севастополя» Артур Валис. Активная тренировка, дружеское общение, море позитивных эмоций, ласковое сентябрьское солнце, играющее в улыбках этих увлечённых, жизнерадостных людей сделали этот день по-настоящему праздничным, — рассказала Елена Солдатова.

Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Начало октября для севастопольского «Добровольца»: старые друзья и новые планы

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