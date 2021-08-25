Начало учебного года? Нет, не слышали… Где школьники прогуляют 1 сентября. Крым — в топе

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, где школьники прогуляют 1 сентября в этом году. Любопытно, что доля прогульщиков заметно сократилась по сравнению с 2020 годом:

Тогда 1 сентября пропустили 7,5% школьников, а в 2021 года это планируют сделать порядка 4,5%. То есть желающих пропустить торжественную линейку стало меньше. Анализировались данные по авиабилетам, забронированным для вылета летом, но с возвращением после 1 сентября. Для сравнения, в 2019 году доля тех, кто вместо Дня знаний выбрал путешествие, была на уровне 6%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Еще одна интересная тенденция, на которую обратили внимание аналитики Туту.ру, — это увеличение глубины бронирования. Те семьи с детьми школьного возраста, которые решили пропустить 1 сентября, оформляли авиабилеты в среднем за 49 дней. В 2020 году средняя глубина бронирования составила 23 дня.

В Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик билеты в этом году бронировали за 52-55 дней, в 2020 году — за 23-27 дней, в 2019 году — за 17-19 дней. Как объясняют аналитики Туту.ру, такая динамика связана с тем, что альтернатив российскому югу в бархатный сезон не много, и путешественники с детьми постарались заранее спланировать свой отдых в это время.

Также в Туту.ру обратили внимание на увеличение продолжительности отдыха. В 2020 и 2021 годах средняя длина поездки со школьниками составила 15-16 дней, а в 2019 году она была 8-10 дней.

Топ-10 городов, где задержатся 1 сентября российские школьники

Город прилёта Доля от прогулявших по всем направлениям Средний чек туда-обратно Симферополь 33,86% 12923 Сочи 26,38% 12718 Анапа 11,81% 13190 Геленджик 7,22% 12186 Москва 5,51% 17657 Минеральные Воды 1,05% 12758 Калининград 1,57% 10906 Краснодар 3,41% 15494 Санкт-Петербург 2,23% 15257 Махачкала 0,79% 12780

Больше всего билетов с захватом 1 сентября семьи со школьниками забронировали в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик и Москву. Также в топ-10 входят Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург и Махачкала.

Далее по популярности, по данным Туту.ру, следуют Новосибирск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Уфа, Красноярск, Тюмень, Иркутск, Самара, Хабаровск и Ставрополь.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июль 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.