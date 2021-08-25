Начало учебного года? Нет, не слышали... Где школьники прогуляют 1 сентября. Крым - в топе

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Тогда 1 сентября пропустили 7,5% школьников, а в 2021 года это планируют сделать порядка 4,5%. То есть желающих пропустить торжественную линейку стало меньше. Анализировались данные по авиабилетам, забронированным для вылета летом, но с возвращением после 1 сентября. Для сравнения, в 2019 году доля тех, кто вместо Дня знаний выбрал путешествие, была на уровне 6%, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Еще одна интересная тенденция, на которую обратили внимание аналитики Туту.ру, — это увеличение глубины бронирования. Те семьи с детьми школьного возраста, которые решили пропустить 1 сентября, оформляли авиабилеты в среднем за 49 дней. В 2020 году средняя глубина бронирования составила 23 дня.
В Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик билеты в этом году бронировали за 52-55 дней, в 2020 году — за 23-27 дней, в 2019 году — за 17-19 дней. Как объясняют аналитики Туту.ру, такая динамика связана с тем, что альтернатив российскому югу в бархатный сезон не много, и путешественники с детьми постарались заранее спланировать свой отдых в это время.
Также в Туту.ру обратили внимание на увеличение продолжительности отдыха. В 2020 и 2021 годах средняя длина поездки со школьниками составила 15-16 дней, а в 2019 году она была 8-10 дней.
Топ-10 городов, где задержатся 1 сентября российские школьники
|Город прилёта
|Доля от прогулявших по всем направлениям
|Средний чек туда-обратно
|Симферополь
|33,86%
|12923
|Сочи
|26,38%
|12718
|Анапа
|11,81%
|13190
|Геленджик
|7,22%
|12186
|Москва
|5,51%
|17657
|Минеральные Воды
|1,05%
|12758
|Калининград
|1,57%
|10906
|Краснодар
|3,41%
|15494
|Санкт-Петербург
|2,23%
|15257
|Махачкала
|0,79%
|12780
Больше всего билетов с захватом 1 сентября семьи со школьниками забронировали в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик и Москву. Также в топ-10 входят Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург и Махачкала.
Далее по популярности, по данным Туту.ру, следуют Новосибирск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Уфа, Красноярск, Тюмень, Иркутск, Самара, Хабаровск и Ставрополь.
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