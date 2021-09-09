Началось! В Крыму взошло «Солнце Тавриды»

На территории арт-парка «Таврида» в Крыму открылся новый арт-объект – «Солнце Тавриды». Кроме того в дни фестиваля состоится открытие скульптуры «Puppet XL», также в арт-объект будет превращено техническое помещение и пройдет реконструкция знаменитых «Китов». Таким образом общее число объектов арт-парка увеличится до 30.

Мы продолжаем работать с ландшафтом территории арт-парка, развиваем его, чтобы это место стало знаковым не только для крымчан, но и для всех жителей России. В дни фестиваля здесь появятся три арт-объекта, созданных молодыми творцами. Более того, мы решили сделать творческий процесс открытым для участников и гостей мероприятия. Такой формат позволяет увидеть, как создаются арт-объекты: от разработки идеи до застройки, – цитирует пресс-служба руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

В первый день фестиваля «Таврида.АРТ» состоялось открытие восьмиметровой световой инсталляции из стали и стекла «Солнце Тавриды». Авторами световой инсталляции, соединяющей в себе мифологические и научные представления о небесных телах, стали художники Глеб Иванов и Александр Фунтов.

Скульптура «Puppet XL» – объект апсайкл-арта – будет составлена из листов переработанного пластика. По словам автора объекта – скульптора Петра Зайцева, женская фигура, собранная из листов пластика, станет боевой подругой первого апсайкл-проекта автора – деревянного человека «Puppet XL» из коллекции Александра Лебедева в Алуште.

Скульптура сделана из 200 кг пластика, который мог бы отправиться на свалку, но стал ценным сырьем для арт-объекта. Puppet XL – символ экологических изменений и инициатив, которые внедряются сегодня на «Тавриде». Я надеюсь, что и в других городах Крыма арт-объекты – экологичные люди будут вырастать из груды мусора, с которым мы учимся обращаться бережно, – говорит Петр Зайцев.

В рамках стрит-арт фестиваля пять художников распишут техническое здание, расположенное на территории арт-парка. На пяти гранях объекта – стенах и крыше – будут нарисованы картины в тематике «Россия – страна возможностей». Общая площадь работы составит 1 520 квадратных метров.

В дни фестиваля команда арт-парка проводит три воркшопа. Первый посвящен арт-объекту «Часы». В рамках воркшопа инсталляция полностью создается участниками: от идеи до застройки. Арт-объект откроется осенью 2021 года на территории арт-парка. Участники второго воркшопа реконструируют арт-объект «Киты». А команда третьего воркшопа – 99 recycle – проводит мастер-классы для участников по созданию сувениров из переработанного пластика.

Также в дни фестиваля «Таврида.АРТ» будут выбраны идеи будущих арт-объектов. На выставке «Киммерийские просторы» представлены работы участников конкурса макетов новых арт-объектов «Тавриды», а также участников фестиваля «Культурный код Севастополя». Претенденты прошли несколько этапов отбора экспертным жюри и приехали на площадку для создания своих макетов. Посетители выставки путем голосования смогут выбрать лучший макет, и уже в 2022 году он будет возведен на территории арт-парка «Таврида».

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»