Началось: в Севастополе — новые ограничительные меры из-за коронавируса

В Севастополе — ухудшение эпидемиологической обстановки в том, что касается распространения коронавирусной инфекции.

В отдельные дни показатель заболеваемости по Севастополю был выше среднего по России. В начало летнего сезона мы входим с высокими цифрами заболеваемости и вынуждены рекомендовать ужесточение ограничительных мероприятий, иначе эпидемиологический процесс мы контролировать не сможем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

По словам специалиста, ситуация вызывает ряд опасений.

Отметим, что за последние семь дней в 1,5 раза увеличилась заболеваемость и в 1,3 раза — госпитализация. Темп прироста увеличился почти в 2 раза. Наталья Пеньковская отметила, что коронавирус «тяжелеет» по клиническим проявлениям и необходимо максимально остановить его распространение.

Губернатор Севастополя поручил организовать возможность быстрого развертывания дополнительных коек в случае необходимости.

Моя задача — прежде всего защитить севастопольцев. Чем быстрее мы сформируем коллективный иммунитет, тем быстрее город начнет нормально работать. Все зависит от нас. Для вакцинации у нас все есть — вакцина в город поступает, мобильные пункты продолжают работать, — акцентировал внимание Михаил Развожаев.

Он также призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима и применять к нарушителям штрафные санкции.

Прошу полицию и общественную безопасность активизироваться в этом направлении, потому что масочный режим по-прежнему является ключевым фактором, но в последнее время мы видим, что он соблюдается не везде и не всегда. Должно быть не просто напоминание, а применение штрафных санкций, — подчеркнул губернатор.

Оперативный штаб поддержал предложение Роспотребнадзора ограничить работу заведений общепита с 23:00 до 8:00. Это не будет касаться работы «на вынос».

Члены оперативного штаба призвали руководителей предприятий прививать сотрудников, которые часто контактируют с людьми.

Сегодня мы не обязываем, а рекомендуем вакцинироваться. Для снятия ограничений нам необходимо, чтобы выработался коллективный иммунитет. Если ограничительные меры не подействуют и мы дальше будем видеть динамику по заболеваемости, то будем рассматривать рекомендации Роспотребнадзора по введению обязательной вакцинации для определенных групп, — говорит глава города.

По итогам оперативного штаба были приняты следующие ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

проведение выпускных вечеров в образовательных организациях среднего и высшего образования допускается отдельно каждым классом или группой только на открытом воздухе, данный вопрос в ближайшие дни поручено проработать с руководством образовательных учреждений;

запрещено проведение публичных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий, проводимых Правительством Севастополя и исполнительными органами государственной власти города Севастополя;

с 28.06.2021 запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в период с 23.00 до 08.00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также за исключением деятельности предприятий общественного питания, расположенных на территории объектов транспортной инфраструктуры;

с 28.06.2021 запрещено оказание услуг торговли пищевой, в том числе упакованной, и непищевой продукцией на территории кинотеатров;

запрещено бронирование и размещение в гостиницах организованных групп детей, за исключением размещения в учреждениях, включенных в реестр отдыха и оздоровления детей;

бронирование и размещение в гостиницах допускается только после предоставления сертификата о вакцинации либо медицинской справки о наличии антител к коронавирусной инфекции;

лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендуется, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания;

субъектам хозяйствования, оказывающим услуги по санитарно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, рекомендовано иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции (за исключением сотрудников, имеющих медицинские противопоказания).

Напомним, что в Севастополе действует Указ губернатора №14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности». С полным текстом документа и введенными ограничениями можно ознакомиться на сайте Правительства Севастополя. Отметим, что согласно Указу в Севастополе обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.