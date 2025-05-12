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Начался этап собеседований образовательной программы «Севастополь – Город Героев»

Начался этап собеседований образовательной программы «Севастополь – Город Героев»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:25 12.05.2025

12 мая стартовал важный этап индивидуальных собеседований для участников образовательной программы «Севастополь – Город Героев».

Индивидуальное онлайн-собеседование с экспертами пройдет в период с 12 мая по 6 июня 2025 года. Оно предусмотрено для уточнения анкетных данных и дополнения информации об участниках.

Сам процесс будет организован на платформе Яндекс Телемост. Подробная информация о дате и времени собеседования будет сообщена каждому участнику индивидуально в личных сообщениях на платформе программы.

Напомним, что в ходе заседания общественного совета по реализации региональной образовательной программы «Севастополь – Город Героев», которое прошло под председательством губернатора Михаила Развожаева, был утвержден список участников индивидуального собеседования – 307 человек, показавших наиболее высокие результаты по итогам тестирования.

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Участники отбора, успешно завершившие регистрацию и прошедшие тестирование, но не прошедшие на этап собеседования, получат право на прохождение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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