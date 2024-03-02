Начался приём заявок на образовательную программу «Время героев»

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о запуске программы «Время героев».

Цель проекта – подготовка руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Участвовать в программе могут граждане России, имеющие высшее образование, опыт управления людьми, несудимые, являющиеся участниками и ветеранами специальной военной операции. Заполнить заявку можно на официальном сайте.

Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию. Все зарегистрировавшиеся участники получат доступ к онлайн-обучению на платформе РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, а прошедшие специальный отбор – обучение от Высшей школы государственного управления и персональных наставников. В их числе – руководители Администрации Президента России, члены Правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя