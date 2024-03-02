Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Начался приём заявок на образовательную программу «Время героев»
актуально в республике
Начался приём заявок на образовательную программу «Время героев»

Начался приём заявок на образовательную программу «Время героев»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:11 02.03.2024

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о запуске программы «Время героев».

Цель проекта – подготовка руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Участвовать в программе могут граждане России, имеющие высшее образование, опыт управления людьми, несудимые, являющиеся участниками и ветеранами специальной военной операции. Заполнить заявку можно на официальном сайте.

Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию. Все зарегистрировавшиеся участники получат доступ к онлайн-обучению на платформе РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, а прошедшие специальный отбор – обучение от Высшей школы государственного управления и персональных наставников. В их числе – руководители Администрации Президента России, члены Правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний.

Узнайте больше:  Севастопольская городская избирательная комиссия: итоги очередного заседания

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.