Начинающие крымские предприниматели получили 101 микрозайм на сумму 254 млн. рублей

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» ГУП РК «Крымский гарантийный фонд» предоставил начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 23 поручительства на сумму 140,5 млн. рублей. По информации Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис), крымские предприниматели получили 101 микрозайм на сумму 254 млн. рублей.

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность. Таким образом, в «Доме предпринимателя» с начала 2021 года уже проведено 480 консультации, в частности, тематические вебинары, мастер-классы, форумы и круглые столы, — отметили в региональном офисе.