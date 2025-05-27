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Начинающие фермеры могут рассчитывать на поддержку Правительства Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Начинающие фермеры могут рассчитывать на поддержку Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:41 27.05.2025

26 мая в Севастополе стартовал конкурс «Агростартап» по предоставлению безвозмездной финансовой поддержки для желающих начать свой бизнес в сельском хозяйстве.

Максимальный размер гранта «Агростартап» на одного участника составляет 3,2 млн рублей. Общая сумма финансирования в текущем году составит более 9 млн рублей.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка  принимает заявки на участие в конкурсе до 24 июня.

На конкурсе будут оценивать бизнес-план по созданию или развитию крестьянского (фермерского) хозяйства. По итогам определят победителей и суммы грантов.

Грантовое финансирование можно направить на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, рыбопосадочного материала, посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников, сельскохозяйственной техники и оборудования, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

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Напомним, по итогам конкурса прошлого года гранты получили три проекта: по выращиванию овощей в закрытом грунте (помидоры и перец), по выращиванию пекинской капусты и по производству и переработке молока.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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