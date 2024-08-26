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Начинающие крымчане-предприниматели смогли привлечь около 80 млн рублей на развитие бизнеса и стартапов

Начинающие крымчане-предприниматели смогли привлечь около 80 млн рублей на развитие бизнеса и стартапов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 26.08.2024

С начала года, благодаря Крымскому гарантийному фонду, начинающие предприниматели смогли привлечь 79,8 млн рублей на развитие бизнеса и стартапов. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

С начала года Фонд выдал 15 поручительств на сумму 40,5 млн рублей, благодаря чему бизнес смог привлечь 79,8 млн в виде заёмных средств. В качестве хорошего примера можно привести агрария из Черноморского района, который благодаря поручительству Фонда смог оформить кредит на 1,6 млн рублей. Эти деньги предприниматель потратил на покупку трактора, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Напомним, Крымский гарантийный фонд действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым, не располагающим достаточным залоговым обеспечением.

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По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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