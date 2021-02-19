Начнёт теплеть. Погода в Крыму

В выходные дни погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.
Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью -9…-14°, на побережье -3…-8°; днем -2…+3°, в горах -3…-5°. В воскресенье температурный фон повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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