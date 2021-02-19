Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Начнёт теплеть. Погода в Крыму

crimeapress_news

реклама в крыму
Начнёт теплеть. Погода в Крыму
фото: Pexels (pixabay.com)

Начнёт теплеть. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:21 19.02.2021

В выходные дни погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью -9…-14°, на побережье -3…-8°; днем -2…+3°, в горах -3…-5°. В воскресенье температурный фон повысится на 2-3 градуса, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Начнёт теплеть. Погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.