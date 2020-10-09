Нацпроекты в Бахчисарайском районе Крыма. Что показала выездная проверка

Представители Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров Республики Крым провели выездную инспекцию по объектам, включенным в мероприятия по реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография» и «Образование». Также в проверке приняли участие представители ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров РК». Инспекция проводилась в Бахчисарайском районе Крыма.

Отмечается, что по объекту строительства жилого дома, расположенного в с. Долинное Бахчисарайского района Республики Крым, выполнение работ в процентном соотношении составляет 45%.

Объект возводится в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». В полном объеме завершены работы по монтажу внутренних инженерных сетей, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, вентиляции, и прочим внутренним работам. Кроме того, продолжается монтаж каркаса под кровлю и подготовка для обустройства прилегающей территории, — говорится в сообщении Главного управления по реализации национальных проектов.

По объекту строительства дошкольного образовательного учреждения на 140 мест, расположенного в с. Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым выполнены следующие работы: устройство каркаса, кладка наружных стен, монтаж котельной.

Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж окон, кровельные работы, фасад, прокладка инженерных сетей, благоустройство. Указанный объект будет построен в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография», — уточнили проверяющие.

По объекту строительства общеобразовательной организации на 250 мест в с. Маловидное Бахчисарайского района Республики Крым работы находятся на завершающем этапе, начинаются процедуры по закупке оборудования на объект. Упомянутый объект включен в мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Фото: rk.gov.ru.