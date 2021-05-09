Над Ай-Петри снова взвилось Знамя Победы

Сегодня спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», совместно с представителями КРО «РОССОЮЗСПАС» традиционно установили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри.

Начало этой акции было положено более 30 лет назад. Согласно легенде, которая передается среди местных жителей, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Впоследствии, из этого факта и родилась традиция – в День Победы ежегодно водружать Знамя Победы на вершине. Копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, спасатели Контрольно-спасательной службы Крыма (КСС), на протяжении многих лет, 9 мая, ровно в 10:00 поднимали на высоту 1234 метра. После присоединения Крыма к России, эту традицию продолжили спасатели «КРЫМ-СПАС», которые вот уже седьмой год подряд с честью несут Знамя на вершину.

Начальник Ялтинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Юрий Павлов рассказал, что лично принимает участие в этой акции с 1985 года.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» совершили подъем с помощью специального снаряжения и навыков альпинизма. Все нормы и требования безопасности соблюдены, — сообщил Павлов.

СПРАВКА: Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения».

Фото и материалы: пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.