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Над Азовским морем сбита украинская ракета. Летела в сторону ского моста
На фото: ракеа ATACMS

Над Азовским морем сбита украинская ракета. Летела в сторону Крымского моста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:15 21.12.2023

Около трех часов дня движение транспорта на Крымском мосту было остановлено, прозвучало оповещение об опасности ракетного удара. Система ПВО отработала на «отлично». Ракета ВСУ была сбита над Азовским морем.

Около 15.00 киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря, — сообщает Минобороны РФ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточняет: это была ATACMS и летела она, действительно, в сторону Крымского моста.

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Зато в украинских пабликах вой от «перемоги». Вы не поверите, они, оказывается, сегодня «поразили цели» в Керчи, Севастополе и даже Джанкое. Правда – намного суше и проще. Ракета была. Летела. Не долетела. Сбита.

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