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Над Черным морем перехвачены военные самолеты… Франции
Скриншот: smotrim.ru

Над Черным морем перехвачены военные самолеты… Франции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:12 05.03.2024

Российский Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и два истребителя ВВС Франции над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены выполняющие полет в направлении к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря, — сообщили в Минобороны РФ.

Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Подчеркивается, что нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства, — отметили в военном ведомстве.

 

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