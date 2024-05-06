Над Черным морем сбит вражеский БПЛА самолетного типа

По информации Минобороны РФ, сегодня днем над Черным морем был сбит вражеский беспилотник.

Около 16.10 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря, — говорится в сообщении военного ведомства.