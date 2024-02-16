Над Черным морем сбиты четыре украинских беспилотника

Очередная ночь и очередная «вылазка» врага – попытка нанести удар по инфраструктуре в Крыму. Дроны ВСУ сбиты над Черным морем, на подлете к полуострову.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА), — сообщили в Минобороны РФ.