Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Над Черным морем сбиты четыре украинских беспилотника
актуально в республике
Над Черным морем сбиты четыре украинских беспилотника
Фото: pikist.com

Над Черным морем сбиты четыре украинских беспилотника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 12:23 16.02.2024

Очередная ночь и очередная «вылазка» врага – попытка нанести удар по инфраструктуре в Крыму. Дроны ВСУ сбиты над Черным морем, на подлете к полуострову.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.  Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА), — сообщили в Минобороны РФ.

 

Просмотры: 31

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: происшествия в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
происшествия в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.