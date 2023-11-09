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Над Черным морем уничтожена украинская ракета. До Севастополя не долетела
На фото, размещенном на сайте офиса президента Украины, пуск крылатой ракеты "Нептун"

Над Черным морем уничтожена украинская ракета. До Севастополя не долетела

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:56 09.11.2023

По информации Минобороны РФ, сегодня, в 17:40 над акваторией Черного моря была уничтожена украинская ракета.

9 ноября около 17.40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, — сообщает Минобороны РФ.

Также сегодня (около 17:45) в соцсетях появился пост губернатора Севастополя Михаила Развожаева о поражении воздушной цели на подлете к городу.

Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации, — написал Развожаев.

Итак, враг хотел ударить по Севастополю? Наши силы ПВО оказались готовы к такому повороту. Отметим, что крылатая ракета «Нептун» ВСУ – по факту противокорабельная (одна из версий поражения крейсера «Москва» — именно попадание такой ракеты). Летает – на малых высотах. Дальность полета — 280 км, модифицированной версии (об этом пока было известно только в теории) – до 400 км. «Нептунами» ВСУ раньше били (пытались бить) по западному побережью Крыма – районам Евпатории и мыса Тарханкут. ПВО отрабатывало. По прямой от Одессы до Севастополя – 305 км. Пристреливаются?

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