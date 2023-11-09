Над Черным морем уничтожена украинская ракета. До Севастополя не долетела

По информации Минобороны РФ, сегодня, в 17:40 над акваторией Черного моря была уничтожена украинская ракета.

9 ноября около 17.40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, — сообщает Минобороны РФ.

Также сегодня (около 17:45) в соцсетях появился пост губернатора Севастополя Михаила Развожаева о поражении воздушной цели на подлете к городу.

Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации, — написал Развожаев.

Итак, враг хотел ударить по Севастополю? Наши силы ПВО оказались готовы к такому повороту. Отметим, что крылатая ракета «Нептун» ВСУ – по факту противокорабельная (одна из версий поражения крейсера «Москва» — именно попадание такой ракеты). Летает – на малых высотах. Дальность полета — 280 км, модифицированной версии (об этом пока было известно только в теории) – до 400 км. «Нептунами» ВСУ раньше били (пытались бить) по западному побережью Крыма – районам Евпатории и мыса Тарханкут. ПВО отрабатывало. По прямой от Одессы до Севастополя – 305 км. Пристреливаются?