Над Черным морем уничтожены вражеские ракеты

По информации Минобороны РФ, сегодня вечером была отражена ракетная атака ВСУ. До Крыма ракеты не долетели – сбиты над Черным морем.

Около 19.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Известно, что в течение часа – с 18:34 до 19:34 в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги, а над внутренним рейдом моряки-черноморцы использовали табельные средства маскировки. Не исключено, что целью ракетного удара врага был именно Севастополь.